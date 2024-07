Lucerna: autista si sente male, incidente per bus di linea

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un insolito incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ha coinvolto un bus di linea questa mattina a Lucerna. Secondo il portale online 20min.ch, all’origine vi sarebbe stato un problema di salute dell’autista. I passeggeri non hanno riportato ferite serie.

Stando a un comunicato della polizia lucernese, l’incidente è avvenuto alle 07.30. L’autobus – appartenente alla Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL), l’azienda dei trasporti pubblici di Lucerna – stava viaggiando verso il centro città, quando si è scontrato con la parte posteriore di un furgone per le consegne.

Dopo la collisione, il bus di linea ha deviato a sinistra, ha attraversato la corsia opposta e ha colpito un albero. La forza dell’impatto ha sollevato il veicolo su un muro di sostegno.

Secondo la polizia, al momento le cause esatte dell’incidente non sono ancora chiare. La conducente dell’autobus è stata trasportata in ospedale per un problema problemi di salute. I passeggeri dell’autobus sono stati assistiti dai pompieri e dal servizio di soccorso sul posto. La strada è rimasta chiusa fino a mezzogiorno e il traffico è stato deviato.