Lucerna: 25’000 persone celebrano l’inizio del carnevale

Keystone-SDA

Questa mattina alle 5.00 in punto, sotto una pioggia battente, ha preso il via a Lucerna il carnevale con il tradizionale colpo di cannone. Per l'occasione circa 25'000 persone si sono riversate nelle strade, secondo stime della polizia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le prime ore del carnevale sono trascorse in modo pacifico e festoso, ha dichiarato questa mattina a Keystone-ATS Yanik Probst, portavoce della polizia di Lucerna. Molte persone sono arrivate in treno o con autobus speciali fino alla stazione per non perdere l’inizio del carnevale.

Nel pomeriggio si è poi svolto il grande corteo in maschera. Per l’occasione 45 Guggenmusik e i gruppi con carri hanno presentato i loro soggetti colorati e fantasiosi. Il carnevale durerà fino alla notte tra martedì e mercoledì. Quello di Lucerna è il più grande in Svizzera dopo quello di Basilea, che prenderà il via tra una decina di giorni.

Carro danneggiato provoca ingorghi

Se oggi la festa si è svolta senza intoppi, ieri sera invece un carro del carnevale ha perso una ruota doppia, causando disagi al traffico.

È stato necessario recuperarlo con una gru. Nessuno è però rimasto ferito, ha precisato la polizia.