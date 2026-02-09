LU: procura fa luce su serie di 161 furti

Keystone-SDA

Dopo furti con scasso avvenuti a Hochdorf (LU) la polizia ha arrestato sei uomini, che si sono poi rivelati essere coinvolti in almeno 161 episodi simili in undici cantoni diversi.

(Keystone-ATS) I furti di Hochdorf sono avvenuti nel settembre 2025 presso diversi esercizi commerciali. Le forze dell’ordine sono riuscite a catturare i ladri, sequestrando anche il bottino e diversi strumenti utilizzati peri i colpi, ha spiegato oggi il Ministro pubblico in un comunicato.

Ulteriori indagini hanno permesso di capire che gli arrestati – tutti cittadini kosovari fra i 26 e i 57 anni – erano parte di una banda organizzata attiva a livello nazionale. Gli obiettivi degli almeno 161 furti erano in particolare esercizi commerciali, dove i malfattori facevano irruzione in cerca di denaro. In totale sarebbero entrati in possesso di circa 500’000 franchi, con danni per 705’000 franchi.

Il procedimento penale è stato avviato e al momento vige la presunzione di innocenza, sottolineano le autorità.