LU: parco della villa Rachmaninov diventa accessibile

Il Canton Lucerna aprirà al pubblico il parco della Villa Senar a Hertenstein (LU) dal 15 maggio. Il compositore russo Sergei Rachmaninov ha vissuto in questo edificio, situato sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni, dal 1932 al 1939.

2 minuti

(Keystone-ATS) Un pezzo di storia della musica e dell’architettura del XX secolo rivivrà nell’ex luogo di lavoro del compositore, direttore d’orchestra e pianista russo Sergei Rachmaninov (1873-1943), hanno indicato oggi le autorità cantonali che sono proprietarie della villa. Con l’apertura del parco, il canton Lucerna sta onorando una promessa fatta al momento dell’acquisto della villa nel 2022, ha dichiarato il consigliere di Stato Armin Hartmann (UDC) citato nella nota.

Villa Senar, costruita da Rachmaninov negli anni Trenta, si affaccia direttamente sul Lago dei Quattro Cantoni ad Hertenstein, vicino a Weggis (LU). La villa e gli altri edifici del parco di 20’000 metri quadrati sono stati inseriti nella lista dei monumenti storici protetti dal 2018. Rachmaninov ha avuto un ruolo attivo nella progettazione della tenuta. Ha fatto rimodellare i terreni, scavare le rocce della riva del lago e ha progettato una passeggiata lunga 180 metri.

Il sito fa ora parte delle sedi originali del Museo di Lucerna, come si evince dal comunicato. Il parco sarà aperto dal giovedì alla domenica, dalle 12.00 alle 17.00. A partire da giugno, la domenica dalle 13.00 alle 17.00, un piccolo caffè offrirà un rinfresco in caso di bel tempo.

Sono previste visite guidate, concerti ed eventi. Il 6 luglio, ad esempio, si terrà una passeggiata guidata attraverso il parco all’insegna del motto “La musica incontra l’architettura”.

Sergei Rachmaninov, che lasciò la Russia nel 1917, visse in esilio fino alla sua morte. Negli Stati Uniti fu celebrato come un virtuoso del pianoforte, ma fu solo dopo il trasferimento in Svizzera che riprese a comporre.

Anche lo Stato russo era interessato all’acquisto della villa. Il consiglio di Stato lucernese lo venne a sapere nel 2013 durante una visita a Mosca. A Villa Senar ha vissuto fino alla morte, nel 2012, il nipote del compositore, Alexandre Rachmaninov.