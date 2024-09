LU: imposte diminuiranno per le imprese

(Keystone-ATS) Nel Canton Lucerna è stato approvato oggi alle urne, con un 66,9% di “sì”, un pacchetto fiscale che comporterà forti perdite per il settore pubblico.

Da un lato l’imposta sul capitale proprio per le imprese verrà ridotta gradualmente dall’attuale 0,5 allo 0,01 per mille entro il 2028; dall’altra saranno concessi sgravi fiscali alle persone a basso reddito e alle famiglie.

Si prevede che dal 2028 il Cantone perderà 56 milioni di franchi di entrate e i Comuni 67 milioni. Diversi Comuni si sono quindi opposti al progetto.

Per la maggioranza borghese in parlamento la revisione della legge fiscale era necessaria per garantire che il cantone rimanesse fiscalmente competitivo e che le aziende ad alta intensità di capitale non se ne andassero.

Il PS e i Verdi, così come una parte dell’Alleanza del centro, si opponevano invece al progetto, che secondo loro favorisce troppo le grandi imprese multinazionali. Invece di maggiori detrazioni per i figli a carico avrebbero preferito assegni familiari più elevati.

L’affluenza alle urne si è attestata al 45,57%.