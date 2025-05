LU: imponente intervento di polizia a Wolhusen, sospetto omicidio

Keystone-SDA

La polizia cantonale lucernese ha avviato ieri sera una vasta indagine in seguito a un imponente intervento a Wolhusen (LU). Le prime ipotesi sono che sia stato commesso un omicidio, ma nella serata di ieri non erano ancora disponibili informazioni definitive.

(Keystone-ATS) La polizia è intervenuta in seguito al ritrovamento di un cadavere, ha dichiarato a Keystone-ATS Christian Bertschi, responsabile della comunicazione della polizia cantonale di Lucerna. È probabile che si tratti di un omicidio, ma non è ancora stato confermato. Potrebbe anche trattarsi di un suicidio, ha detto il portavoce.

Il servizio forense raccoglie le prove e indagini approfondite sono in corso. Bertschi ha accennato che ulteriori informazioni saranno fornite nella giornata di oggi.

I lettori dei portali online avevano riferito dell’operazione di polizia in serata. Hanno indicato in particolare del ritrovamento di una persona senza vita in un appartamento e che un edificio era stato isolato.