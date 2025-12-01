LU: fuga di gas in garage sotterraneo, 44 persone evacuate a Meggen

Keystone-SDA

Una automobilista 72enne ha provocato sabato sera un incidente in un garage sotterraneo a Meggen (LU), danneggiando una conduttura del gas. Stando a quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale lucernese, 44 residenti hanno dovuto essere evacuati temporaneamente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 22:00 la donna ha prima urtato con la propria vettura una ringhiera metallica e poi una parete. L’impatto ha danneggiato una conduttura del gas, precisano le autorità.

I pompieri di Meggen hanno quindi dovuto evacuare 44 persone da cinque edifici circostanti. Circa cinque ore più tardi, verso le 03:00 di domenica mattina, gli abitanti hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni.

La 72enne e il suo passeggero sono stati portati in ospedale per accertamenti. Il danno materiale è stimato a circa 45’000 franchi.