LU: frana, litoranea presso Weggis riapre domani

Keystone-SDA

La strada lungo il Lago dei Quattro Cantoni nei pressi di Weggis (LU) chiusa a causa di una frana verificatasi ieri sera, sarà riaperta domani mattina su una sola corsia. Per garantire la sicurezza, oggi è stato fatto brillare un blocco pericolante.

(Keystone-ATS) Il blocco in questione si trovava circa 15 metri sopra la strada, aveva una dimensione di circa sette metri cubi e pesava 20 tonnellate. Il brillamento non è andato esattamente come previsto: una parte del masso – circa mezzo metro cubo – è infatti rimasta sul pendio e ha dovuto essere rimossa manualmente. Settimana prossima dovranno poi essere rimossi dall’area altri 200-300 metri cubi di materiale sciolto, indicano le autorità.

La frana si è verificata intorno alle 20.00 di ieri sera: masse di terra si sono staccate da circa 10-15 metri sopra la strada tra Weggis e Vitznau, trascinando con loro parti porose della roccia. Circa 30 metri cubi di materiale si sono staccati riversandosi sulla strada.

Diversi i fattori all’origine del fenomeno, tra cui le prime gelate notturne, le abbondanti nevicate e lo scioglimento della neve in un lasso di tempo molto breve, ha detto a Keystone-ATS il geologo Klaus Louis, incaricato dal cantone di Lucerna. Anche le forti piogge di giovedì scorso hanno contribuito, ha aggiunto.