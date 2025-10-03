La televisione svizzera per l’Italia

LU: ciclista 76enne muore dopo collisione con camion a Lucerna

Keystone-SDA

Una collisione tra una bicicletta e un camion è stata fatale ieri pomeriggio nella città di Lucerna per il ciclista. Il 76enne è infatti deceduto sul luogo dell'incidente, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale lucernese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Intorno alle 16.00 il ciclista e il camionista stavano entrambi percorrendo una strada presso il Luzernerhof, vicino al lago, e volevano proseguire in direzioni diverse, quando è avvenuto lo scontro. Ad avere la peggio è stato il 76enne sulla due ruote. Il camionista è rimasto illeso, ma è stato portato in ospedale per un controllo, ha precisato la polizia, che ha lanciato un appello ad eventuali testimoni.

Chiunque è in grado di fornire informazioni viene invitato a mettersi in contatto con gli inquirenti delle forze dell’ordine lucernesi (041 248 81 17).

A causa dell’incidente, il traffico nei pressi del Luzernerhof ha subito restrizioni per circa due ore e mezza.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR