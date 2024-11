LU: cavallo imbizzarrito, una persona in ospedale

Keystone-SDA

Un cavallo imbizzarrito ha scaraventato due persone fuori da una carrozza ieri pomeriggio a Luthern, nel canton Lucerna. Uno dei due malcapitati è stato portato in ospedale.

(Keystone-ATS) L’episodio si è verificato in una zona conosciuta col nome di “Hinter-Wieden”, ha spiegato la polizia cantonale in un comunicato odierno. Per motivi ancora da chiarire, il cavallo si è spaventato e si è messo a correre all’impazzata attraversando la strada e fiondandosi in un prato. Nella manovra la carrozza che stava trainando si è ribaltata, facendo cadere le due persone a bordo.