Lotta negli swing states, ma Trump è favorito

Keystone-SDA

Donald Trump continua ad emergere come il favorito nella corsa per la Casa Bianca. Secondo i calcoli del New York Times, l'ex presidente repubblicano ha circa il 90% di possibilità di vincere su Kamala Harris.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il modello del Nyt stima l’esito della corsa in tempo reale sulla base dei dati dei sondaggi, dei voti scrutinati e di ciò che ci si aspetta dai voti rimanenti. E prefigura un risultato di 301 grandi elettori per il tycoon e 237 per la sua rivale.

Trump si è assicurato il primo dei sette swing states, gli Stati chiave per raggiungere la soglia di 270 grandi elettori necessaria per entrare alla Casa Bianca, vincendo in North Carolina. Ed è molto vicino a portarsi a casa anche la Georgia.

Ma non solo: l’ex presidente è avanti pure in Pennsylvania (51%-48% col 72% dello spoglio), Michigan (52%-47% col 30% dello spoglio), Wisconsin (51%-48% al 63% dello spoglio) e Arizona (49,7%-49,5% al 53% dello spoglio). Mancano i dati dell’ultimo Stato in bilico, il Nevada.

Per quanto riguarda gli altri Stati, Trump ha vinto in Kentucky, Indiana, West Virginia, Mississippi, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Missouri, South Carolina, Arkansas, Florida, Texas, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Louisiana, Ohio, Kansas, Nebraska, Montana, Utah, Iowa e Idaho.

Dal canto suo, Harris si è imposta a New York e in Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Distretto di Columbia, Massachusetts, Illinois, New Jersey, Delaware, Colorado, New Hampshire, California, Washington, Oregon, Maine, New Mexico, Virginia e Hawaii.

I repubblicani hanno inoltre messo le mani sul Senato. Il Grand old party ha conquistato un seggio in Montana, dove Tim Sheehy ha sconfitto il senatore democratico Jon Tester, in Ohio, dove Bernie Moreno ha scalzato Sherrod Brown e in West Virginia, con Jim Justice che si è assicurato il seggio rimasto vacante.