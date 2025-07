Losanna: tutto esaurito per il Festival de la Cité

Keystone-SDA

L'edizione 2025 del Festival de la Cité di Losanna ha attirato 110.000 spettatori. Si tratta del numero più alto di presenze dal 2013, quando erano presenti 113.000 spettatori. L'evento si conclude domenica sera.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Nonostante le temperature intense, il Festival di quest’anno è stato un vero successo, sia in termini di affluenza che di forza delle opere presentate durante i sei giorni”, ha riassunto Martine Charlverat, direttrice del Festival de la Cité, in un comunicato stampa diffuso domenica.

“Abbiamo messo in atto il nostro piano contro la canicola per garantire che l’evento si svolga senza problemi e in sicurezza, in particolare aumentando il numero di punti d’acqua gratuiti accessibili sul sito, spostando gli spettacoli e comunicando attivamente le migliori pratiche da adottare di fronte a questo caldo”, ha aggiunto Martine Chalverat. “In vista dell’evento, si è lavorato anche per progettare sedi adatte al clima, che senza dubbio si intensificherà negli anni a venire”.

Quasi 200 rappresentazioni

Dal 1° al 6 luglio, l’evento ha offerto 140 progetti artistici in 20 luoghi, per un totale di 196 spettacoli gratuiti che hanno unito danza, teatro, musica e circo. In sei giorni l’evento ha attirato 110.000 spettatori, contro i poco più di 100.000 del 2023 e del 2024.

La 53a edizione del Festival si è concentrata sulla scena musicale femminile svizzera, con un’attenzione particolare alle persone intersessuali, trans, agender e non binarie.