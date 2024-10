Losanna: stadio della Pontaise non sarà demolito

(Keystone-ATS) Lo Stadio Olimpico della Pontaise, a Losanna, non sarà demolito. Lo annuncia il sindaco della città, Grégoire Junod, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano 24 Heures.

L’impianto, edificato nel 1954, sarà invece trasformato per far parte di un vasto progetto di sviluppo immobiliare.

Tre studi di architettura incaricati dalla città hanno dimostrato che è possibile trovare il volume edilizio necessario alla densificazione del quartiere, mantenendo lo stadio, spiega Junod.

“È un’opportunità che possiamo cogliere per creare qualcosa di unico e molto stimolante”, afferma socialista, precisando che l’impianto potrebbe essere “convertito a molteplici usi, con un prato che potrebbe diventare uno spazio pubblico”.

Junod si oppone alla classificazione del sito come monumento storico, ciò che ne impedirebbe la riqualifica. Verrà indetta una gara d’appalto per il suo lo sviluppo. I lavori non potranno iniziare prima che lo stadio Pierre-de-Coubertin sia stato ristrutturato per ospitare il meeting di atletica Ahtletissima. Si parla quindi del 2028-2029 per l’apertura del cantiere. I costi saranno in parte sostenuti da investitori privati.