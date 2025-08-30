Losanna: marcia bianca in memoria dell’adolescente morto in scooter

Keystone-SDA

Circa 900 persone hanno partecipato oggi a Losanna ad una marcia silenziosa in memoria di Marvin, il 17enne deceduto mentre cercava di fuggire dalla polizia in scooter. Il corteo è terminato sul luogo dell'incidente nel quartiere di Prélaz.

(Keystone-ATS) “Siamo qui per Marvin Shalom. “Shalom” significa “pace”, vi ringraziamo di marciare pacificamente”, aveva chiesto lo zio del giovane prima che il corteo si mettesse in moto.

Vestiti di bianco, con magliette con l’effigie di Marvin, i partecipanti hanno iniziato a marciare in silenzio. Fra di essi, molti adolescenti. Alcuni hanno imbracciato cartelli proclamando “Justice pour Marvin” (Giustizia per Marvin), “Je t’aime petit frère” (Ti voglio bene piccolo fratello) o ancora “Le temps n’effacera jamais ton sourire” (Il tempo non cancellerà mai il tuo sorriso).

Giunti davanti alla cappella funeraria di Saint-Roch, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio. Il corteo è poi proseguito in silenzio fino al muro del quartiere di Prélaz, teatro dell’incidente, dove gli hanno reso omaggio.

La morte del giovane ha suscitato diverse rivolte a Losanna con scontri avvenuti domenica e lunedì sera nel quartiere di Prélaz. Tra le 150 e le 200 persone, alcune delle quali incappucciate, avevano partecipato a questi atti di violenza.