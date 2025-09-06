La televisione svizzera per l’Italia

Losanna: auto su folla che manifesta per Gaza, nessun ferito

Keystone-SDA

Un'auto si è diretta sui partecipanti a una manifestazione di sostegno a Gaza, oggi a fine pomeriggio a Losanna. Non si registrano feriti, ha reso noto la polizia comunale, aggiungendo che i motivi del gesto devono ancora essere chiariti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Alla dimostrazione hanno partecipato tra le 1500 e le 2000 persone.

Il raduno è iniziato intorno alle 17:00 in Place de la Riponne ed è proseguito fino a Montbenon. All’altezza di Chauderon, un automobilista si è diretto contro la folla, ha riferito la polizia a Keystone-ATS. Un portavoce ha aggiunto che nessuno è rimasto ferito, smentendo un’informazione precedente. Stando ad alcuni media il conducente avrebbe volontariamente diretto il veicolo sui partecipanti.

La manifestazione non era autorizzata, hanno precisato le forze dell’ordine, aggiungendo che si è svolta in modo pacifico, sotto la loro supervisione. I dimostranti hanno denunciato la “complicità della Svizzera con il genocidio, la carestia, la colonizzazione e l’apartheid” nella Striscia di Gaza e nei Territori palestinesi occupati.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR