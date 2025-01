Los Angeles: ordinata l’evacuazione a Hollywood

Le autorità californiane hanno ordinato agli abitanti dello storico quartiere di Hollywood di evacuare la zona, dopo che è scoppiato un nuovo incendio a poche centinaia di metri da Hollywood Boulevard.

(Keystone-ATS) “Minaccia immediata alla vita. Questo è un ordine legale di andare via subito. L’area è legalmente chiusa al pubblico”, ha affermato il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles pubblicando una mappa che mostra alcune sezioni del famoso quartiere del cinema.

I pompieri non sono ancora riusciti a controllare neanche una piccola parte degli incendi che stanno devastando Los Angeles, che sono raddoppiati in sole 7 ore.

Il ‘Palisades wildfire’ ha divorato ormai 6.000 ettari di terreno sulla costa tra Malibu e Santa Monica, un quartiere dove in media una casa costa 3,3 milioni di dollari e dove vivono vip come Tom Hanks, Jennifer Aniston e Bradley Cooper.

Nell’entroterra, attorno ad Altadena, gli ettari bruciati dal Eaton Fire sono 4.300 in meno di 24 ore. Nella contea di Los Angeles si sono accesi nuovi focolai: il sito dei vigili del fuoco della California segnala ora sei roghi

Biden annulla viaggio

La Casa Bianca comunica intanto che il presidente americano Joe Biden ha annullato il suo viaggio in Italia previsto per oggi, a causa proprio degli incendi che stanno devastando l’area di Los Angeles.

Biden “ha deciso di annullare” la visita “per concentrarsi nei prossimi giorni sulla gestione dell’insieme della risposta federale” all’emergenza, ha affermato la portavoce Karine Jean-Pierre. Il viaggio del presidente Usa in Italia era in programma dal 9 al 12 gennaio.

Trump ha dal canto suo ribadito che la “colpa” di quello che sta succedendo a Los Angeles è del governatore democratico Gavin Newsom.

“Non ha fatto un buon lavoro”, ha detto il presidente americano eletto parlando con i giornalisti dopo il suo incontro con i senatori repubblicani a Capitol Hill. Il tycoon ha definito gli incendi “una vera tragedia” e ha insistito che la responsabilità è di un “errore del governatore e dell’amministrazione”.

Intanto sono oltre 100’000 le persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione obbligatoria e altre 100.000 sono state avvertite che presto potrebbero essere costrette a fuggire per l’incendio. Le vittime sono salite a cinque.

Aerei dal Pentagono

Il Pentagono si sta mobilitando con l’invio di aerei militari per aiutare i vigili del fuoco di Los Angeles a contrastare i vasti incendi.

Secondo una nota del Dipartimento della Difesa americano, su ordine del presidente Joe Biden sarà inviato anche personale per lavorare al fianco dei vigili del fuoco. I C-130 del Pentagono saranno caricati di acqua e ritardanti di fiamma e potranno volare dove elicotteri e canadair non sono riusciti per via di vento e fumo, si legge nella nota.

Più di 1 milione e mezzo di utenti sono rimasti senza elettricità in tutto lo stato della California, ha reso noto l’ente dell’energia Poweroutage.us. Più di un milione vivono nella provincia della metropoli, la più popolata degli stati Uniti, 163 mila si trovano a Orange County e 9.000 a San Diego.

Molte interruzioni sono intenzionali e preventive: le forti raffiche di venti potenti come tornado potrebbero far cadere i tralicci e causare scintille.