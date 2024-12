Lonza si separa da divisione Capsules & Health

Keystone-SDA

In vista della giornata degli investitori Lonza ha confermato le sue prospettive per l'insieme dell'anno 2024 e annunciato nuovi obiettivi a medio termine.

(Keystone-ATS) Il produttore farmaceutico ha anche deciso di abbandonare la sua divisione di capsule e integratori alimentari (Capsules & Health).

Lonza si concentra sulla sua attività principale di produttore a contratto (CDMO), indica in un comunicato odierno. L’attività di capsule e integratori alimentari, invece, sarà interrotta a tempo debito e nel migliore interesse degli azionisti e delle parti interessate. L’azienda deciderà le successive mosse il prossimo anno.

Da tempo il mercato speculava su una possibile vendita dell’attività Capsules & Health Ingredients (CHI) perché attenua il profilo di crescita di Lonza. Tuttavia, il management dell’azienda ha più volte sottolineato che si tratta di un solido generatore di cashflow.

Nel frattempo, sono state confermate le previsioni per l’intero anno 2024: un fatturato piatto in valuta locale e un margine di utile operativo (EBITDA core) nella “fascia alta del 20%”. Quindi nell’ordine del 27-29%, come precisato nella nota.

Escludendo CHI, Lonza prevede una crescita delle vendite di quasi il 20% nel 2025, compreso un contributo di circa mezzo miliardo di franchi derivante dall’acquisizione del sito di Vacaville in California. Il margine si avvicinerà al 30%.

Per il periodo successivo al 2025, Lonza prevede che la crescita organica delle restanti attività CDMO si attesti in media su valori bassi e che il margine cresca più rapidamente delle vendite.

Le previsioni sono coerenti con i precedenti obiettivi finanziari a medio termine per il 2028, viene indicato.