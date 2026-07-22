Lonza accelera la crescita nel semestre

Keystone-SDA

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Il produttore farmaceutico Lonza ha registrato una solida crescita nei primi sei mesi dell'anno, sia in termini di ricavi che di redditività, grazie alla domanda sostenuta nel settore. La direzione ha rivisto al rialzo, in parte, gli obiettivi per l'intero anno.

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(Keystone-ATS) Tra gennaio e la fine di giugno, i ricavi del gruppo di Basilea sono cresciuti dell’11,2% su base annua, attestandosi a 3,37 miliardi di franchi, mentre il risultato lordo (Ebitda) di base è balzato del 27,4% a 1,18 miliardi, ha indicato oggi in un comunicato. Anche il margine è migliorato, salendo di 4,4 punti percentuali al 34,8%.

Questi dati sono in linea con le previsioni degli analisti consultati dall’agenzia finanziaria AWP, ad eccezione del margine Ebitda di base che ha superato il 33,2% pronosticato.

“Grazie alla vendita della divisione Capsules & Health Ingredients abbiamo portato avanti la nostra strategia ‘One Lonza’ e compiuto passi avanti per diventare il fornitore farmaceutico numero uno”, ha dichiarato il CEO Wolfgang Wienand, citato nel comunicato.

Per l’intero 2026, la direzione ha rivisto al rialzo parte degli obiettivi finanziari, puntando ora su un margine Ebitda di base compreso tra il 33% e il 34%, contro il precedente “oltre il 32%”. È stata invece confermata la crescita del fatturato compresa tra l’11% e il 12% a tassi di cambio costanti.

Il gruppo prevede inoltre effetti di cambio negativi compresi tra il 2% e il 3% nell’arco dell’anno.