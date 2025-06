Logitech: verso nuova presidente Cda, dovrebbe essere Guy Gecht

Keystone-SDA

Nuovo presidente del consiglio di amministrazione (Cda) in vista per Logitech.

(Keystone-ATS) I membri dell’organo di sorveglianza propongono all’unanimità Guy Gecht quale successore di Wendy Becker, che già l’anno scorso aveva annunciato che si sarebbe dimessa in occasione dell’assemblea generale del settembre 2025.

In un comunicato diffuso ieri sera il gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam fa sapere che la nomina di Gecht è avvenuta all’unanimità. Il dirigente con laurea in informatica e matematica presso l’Università Ben Gurion in Israele è membro del Cda dal 2019; da giugno a dicembre 2023 ha guidato il gruppo ad interim dopo la partenza del Ceo Bracken Darrell.

L’anno scorso Gecht si era trovato implicato in una una controversia tra il consiglio di amministrazione e Daniel Borel, uno dei fondatori della società. Questi aveva chiesto la partenza della presidente Becker e la sua sostituzione proprio con Gecht: contro la volontà dell’interessato, che all’epoca aveva dichiarato che avrebbe rifiutato un eventuale nomina. Riuniti in assemblea nel settembre scorso gli azionisti avevano respinto la proposta di Borel con l’86% dei voti.

“Sono molto soddisfatta della nomina di Guy”, afferma la Ceo Hanneke Faber, citata nella nota. “Allo stesso tempo, l’impresa e io siamo immensamente grati a Wendy. Ha guidato e fatto parte del consiglio di amministrazione durante gli anni di maggiore crescita di Logitech. L’azienda ha beneficiato delle sue intuizioni strategiche, della sua esperienza globale e della sua straordinaria leadership. È stato un piacere collaborare con lei e non vedo l’ora di continuare una collaborazione altrettanto positiva e produttiva con Guy. Questa transizione senza intoppi prepara Logitech a molti altri decenni di successi”, si dice convinta la manager.

Fondata nel 1981 ad Apples (VD), Logitech si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, specializzandosi nelle periferiche per computer. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con prodotti di vari marchi: oltre a Logitech vanno citati Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones e Streamlabs.