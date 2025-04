Logitech: utile netto e fatturato in crescita nel 2024-2025

Keystone-SDA

Il produttore svizzero-statunitense di mouse, tastiere e webcam Logitech ha registrato un aumento del fatturato nell'ultimo esercizio 2024-2025, conclusosi alla fine di marzo. La direzione del gruppo vodese non fa previsioni per il 2025-26.

4 minuti

(Keystone-ATS) Le vendite sono progredite del 6% a 4,55 miliardi di dollari (3,76 miliardi di franchi al cambio attuale). A tassi di cambio costanti, l’aumento è stato del 7%, si legge in un comunicato diramato ieri sera

In termini di redditività, il gruppo ha registrato un utile operativo di 775 milioni di dollari, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. Questo valore, precisa l’impresa, non è stabilito secondo i criteri GAAP. La denominazione è l’acronimo di Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati): si tratta di un insieme di regole, procedure e standard contabili adottati dall’autorità statunitense di vigilanza sui mercati (SEC, per U.S. Securities and Exchange Commission) che stabiliscono come devono essere redatti i bilanci. L’utile per azione Non-GAAP ha raggiunto i 4,84 dollari, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente.

Nella nota, la direttrice dell’azienda Hanneke Faber ha sottolineato che l’anno appena concluso è stato eccezionale, con una “crescita generalizzata delle vendite, stimolata dalle nostre priorità strategiche”. Faber ritiene che il gruppo sia ben posizionato per affrontare le imprevedibili condizioni di mercato nel nuovo esercizio.

Per il solo quarto trimestre, Logitech ha registrato un fatturato di 1,01 miliardi di dollari, in crescita del 2% a tassi di cambio costanti. L’utile operativo è sceso del 19% a 106 milioni e l’utile operativo Non-GAAP del 16% a 133 milioni. L’utile netto Non-GAAP è sceso del 9,3% a 140 milioni. L’utile per azione Non-GAAP è sceso del 6% a 0,93 dollari.

Durante la conferenza telefonica che ha fatto seguito alla pubblicazione dei risultati, la Ceo ha sottolineato che la crescita registrata nell’ultimo esercizio è stata ampia e diffusa in tutte le regioni, consentendo al gruppo di guadagnare quote di mercato. Ha ribadito la sua fiducia in questi tempi di incertezza.-

La direttrice ha ammesso di non sapere come evolverà la fiducia dei consumatori. Per quanto riguarda i dazi doganali imposti dagli Stati Uniti alla Cina, Logitec sarà in grado di contenerli. Il gruppo è in grado di flessibilizzare la propria produzione e ha già effettuato un gran numero di consegne negli Stati Uniti prima di aprile. Se necessario, bisognerà aumentare in parte i prezzi e continuare a ottimizzare i costi.

I dati del quarto trimestre sono stati inferiori alle aspettative degli analisti in termini di fatturato, che era stato previsto a 1,045 miliardi di dollari, e di EBIT Non-GAAP, che era stato previsto a 140 milioni di dollari. L’utile netto, invece, ha superato le aspettative, attestandosi a 133 milioni di dollari.

All’inizio di aprile, l’azienda aveva confermato le previsioni per l’esercizio 2024-2025, con un fatturato netto compreso tra 4,54 e 4,57 miliardi di dollari. Logitech aveva però ritirato le previsioni per l’esercizio successivo a causa dell’incertezza legata alla guerra commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump.

Nel comunicato, l’azienda non formula previsioni per l’esercizio 2025-2026, ma ha fornito alcune indicazioni per il primo trimestre, ovvero un fatturato compreso tra 1,10 e 1,15 miliardi di dollari, in crescita tra l’1% e il 6% rispetto all’anno precedente. L’utile operativo Non-GAAP dovrebbe essere compreso tra 155 e 185 milioni di dollari.