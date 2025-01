Logitech: risultati oltre le attese, investitori brindano in borsa

Keystone-SDA

Vendite e profitti al di là delle attese per Logitech, gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam. Visto il buon andamento degli affari l'azienda ha anche corretto al rialzo gli obiettivi. E la borsa reagisce molto bene.

(Keystone-ATS) Nel terzo trimestre dell’esercizio 2024/2025 (periodo settembre-dicembre) il gruppo ha contabilizzato ricavi per 1,3 miliardi di dollari (1,2 miliardi di franchi), in progressione del 7% su base annua, emerge dalle indicazioni odierne; si tratta del quarto trimestre consecutivo con un fatturato in crescita. Il risultato operativo Ebit è salito pure del 7% a 266 milioni di dollari, mentre l’utile netto è rimasto stabile a 242 milioni.

I dati pubblicati dall’impresa – che come noto aveva visto bruscamente arretrare i ricavi, dopo il boom vissuto nel periodo pandemico sulla scia dei confinamenti e del telelavoro – superano anche le più ottimistiche attese degli analisti consultati dall’agenzia Awp.

“Siamo entusiasti di aver registrato ancora una volta una crescita forte e redditizia, nel nostro trimestre più importante dell’anno”, afferma la presidente della direzione Hanneke Faber, citata in un comunicato. “La nostra progressione è stata guidata dalle priorità strategiche: abbiamo offerto un’innovazione superiore. Le vendite di giochi sono state vicine a livelli della pandemia, grazie a un’eccezionale serie di innovazioni lanciate prima delle vacanze”, aggiunge la manager olandese. Va sottolineato come la sua entrata come numero uno del gruppo, nel dicembre 2023, abbia rappresento una novità sul fronte del genere: per la prima volta infatti una società compresa nell’SMI – il listino dei 20 principali titoli della borsa elvetica – si è ritrovata guidata da una donna.

Tornando alla contabilità aziendale, la dirigenza ha deciso di alzare gli obiettivi per l’intero esercizio finanziario: è ora previsto un giro d’affari compreso fra 4,54 e 4,57 miliardi di dollari, con un incremento cioè di circa il 6%, a fronte della stima precedente che considerava un passo avanti del 2-4%. Per l’Ebit è atteso un aumento dell’8-10% (3-7% nella stima precedente).

La reazione della borsa alle novità odierne è stata molto favorevole: nella prima mezz’ora di contrattazioni il titolo Logitech saliva di oltre il 7%.

Fondata nel 1981 ad Apples (VD), Logitech si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, specializzandosi nelle periferiche per computer come mouse, tastiere e webcam. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con prodotti di vari marchi: oltre a Logitech vanno citati Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones e Streamlabs.