Locarno79: Baume-Schneider celebra un cinema libero e impegnato

Keystone-SDA

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La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha aperto questa sera la 79a edizione del Locarno Film Festival difendendo un cinema sinonimo di libertà, dialogo e diversità.

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(Keystone-ATS) Nel corso dell’inaugurazione ufficiale nel chiostro della Magistrale di Locarno ha elogiato un festival che “lascia respirare l’arte” e che resiste alle logiche della facilità.

La ministra della cultura ha insistito sul ruolo del festival come spazio d’incontro fra le culture. “Locarno è una vetrina del cinema svizzero, nella quale si riflette il cinema mondiale”, ha dichiarato, omaggiando un incontro che favorisce “la diffusione del cinema elvetico”.

In un discorso pronunciato in francese, italiano e tedesco, la giurassiana ha inoltre reso omaggio alla dimensione plurilingue della Svizzera. Ha sottolineato che il Ticino ricorda l’importanza della padronanza delle lingue nazionali per la coesione del Paese.

A prendere la parola è stata anche la presidente Maja Hoffmann: “Vogliamo essere un luogo in cui il cinema diventa visibile prima di esserlo altrove”, ha affermato. “Manteniamo il coraggio di Locarno, quello di scoprire prima degli altri”, ha aggiunto la prima donna a ricoprire questa carica.

Baume-Schneider ha poi elogiato Isabella Rossellini, ricordando il suo impegno per la libertà e l’indipendenza delle donne. L’attrice italiana riceverà questa sera in Piazza Grande l’Excellence Award.

Seguirà, a partire dalle 21.30, la proiezione del film “Les Yeux Verts” (2026) del duo di registi francese Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. Il festival si svolgerà fino al 15 agosto.