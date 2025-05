Locarno Film Festival: regista Rithy Panh presiederà giuria

Il regista franco-cambogiano Rithy Panh sarà il presidente della giuria del Concorso internazionale alla 78esima edizione del Locarno Film Festival, che si tiene dal 6 al 16 agosto. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori.

(Keystone-ATS) Panh, classe 1964, presiederà quindi la giuria che deciderà il vincitore del Pardo d’Oro, il premio più ambito del festival.

Il cineasta cambogiano si è fatto conoscere fin dal 1994 con i suoi lungometraggi che trattano del regime del terrore dei Khmer rossi in Cambogia, suo Paese d’origine da cui è fuggito nel 1979. Il suo ultimo film “Rendez-vous avec Pol Pot” (2024), con fra i protagonisti l’attrice franco-svizzera Irène Jacob, ospite a Locarno77, è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes lo scorso anno.

In qualità di presidente della giuria, Panh intende mettere in evidenza film che mostrino la diversità e che aprano nuove prospettive, si legge nella nota. Il direttore artistico del festival Giona A. Nazzaro ritiene che la “libertà e la sua fertile e inesauribile creatività” lo rendano la persona ideale per questo ruolo.