Locarno Film Festival: premio alla carriera ad Alfonso Cuarón

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il premio alla carriera (“Lifetime Achievement Award”) di Locarno77 va al regista messicano Alfonso Cuarón. Il riconoscimento gli verrà consegnato domenica 11 agosto in Piazza Grande.

Lo ha annunciato il Locarno Film Festival in una nota odierna. Il regista cinque volte Premio Oscar, lo stesso giorno incontrerà il pubblico al Forum @Spazio Cinema.

Cuarón “incarna il più puro spirito camaleontico di un artista contemporaneo capace di affrontare qualunque sfida”, si legge nella nota. Il regista messicano ha, fra gli altri, diretto “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004) e “Roma” (2018).

L’omaggio prevede la proiezione del film “Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000” (“Jonas che avrà 20 anni nel 2000”, 1976) di Alain Tanner, scelto proprio da Cuarón. In apertura dell’evento il regista messicano discuterà dell’importanza di quest’opera “per il suo lavoro e per la storia del cinema in generale” con il direttore della Cinémathèque suisse Frédéric Maire.

Il Lifetime Achievement Award, viene assegnato dal 2011. Tra i precedenti vincitori figurano Harrison Ford (2011), Alain Delon (2012), Jacqueline Bisset (2013), Harvey Keitel (2016), Dario Argento (2021), Matt Dillon (2022) e lo scorso anno Renzo Rossellini.

Il Locarno Film Festival si tiene dal 7 al 17 agosto.