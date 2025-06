Locarno Film Festival: Pardo d’onore al regista Alexander Payne

Keystone-SDA

Il Pardo d'onore del Locarno Film Festival va al regista e sceneggiatore americano Alexander Payne. Il premio gli verrà consegnato nel quadro della 78esima edizione della kermesse il 15 agosto.

(Keystone-ATS) A Payne si devono film come “Election” (1999), “A proposito di Schmidt” (2002), “Sideways – In viaggio con Jack” (2004), “Nebraska” (2013) e l’acclamato “The Holdovers – Lezioni di vita” (2023), indica il Locarno Film Festival in una nota odierna. Con una “voce dall’umorismo asciutto e inconfondibile dietro grandi classici”, Payne si è assicurato un posto tra i cineasti che hanno definito il cinema americano del 21esimo secolo, prosegue la nota.

Pluripremiati, i suoi film si sono aggiudicati, fra gli altri, tre Oscar e otto Golden Globe in diverse categorie. Le sue pellicole incarnano le qualità del cinema narrativo a medio budget per adulti – una forma d’arte in via di estinzione che dev’essere continuamente difesa, precisa il comunicato.

A Locarno il regista americano, classe 1961, presenterà i suoi film “The Descendants” (“Paradiso amaro”, 2011), con protagonista George Clooney, e “Nebraska”. Il pubblico avrà la possibilità di incontrare il cineasta nel corso di una conversazione.

Il Pardo d’onore viene assegnato dal 2017 grazie al sostegno di Manor, partner del Locarno Film Festival. La 78esima edizione del festival si terrà dal 6 al 16 agosto.