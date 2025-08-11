Locarno Film Festival: lieve crescita degli spettatori

Nei primi giorni del Locarno Film Festival è stato registrato un aumento del 5% degli spettatori. È quanto emerge da un bilancio parziale stilato oggi dagli organizzatori.

(Keystone-ATS) Il clou della prima settimana è stato raggiunto con la presenza dell’attore hongkonghese Jackie Chan, premiato con il Pardo alla Carriera in Piazza Grande.

Anche se fino a ieri sera il numero complessivo degli spettatori è stato superiore rispetto all’anno scorso, in Piazza Grande sono stati meno numerosi, ha affermato il CEO del festival Raphaël Brunschwig all’agenzia Keystone-ATS. In compenso, si è assistito a un aumento dell’11% nelle sale.

Venerdì sera c’è stato un certo malcontento poiché a diverse centinaia di spettatori è stato negato l’accesso a Piazza Grande, già stracolma. Sono stati invitati a visionare il film “Dead Winter” e a seguire la premiazione di Emma Thompson al Fevi.

La sicurezza del pubblico ha la massima priorità e negli ultimi anni la capienza ufficiale di Piazza Grande è stata gradualmente ridotta da 8000 a 6500 posti a sedere per garantire “i più elevati standard di sicurezza e comfort”, ha ricordato Brunschwig.

Oltre alla vendita regolare dei biglietti, ci sono oltre 5000 accreditati, il che rende difficile prevedere quanti saranno gli spettatori effettivamente presente, ha aggiunto. Una volta raggiunta la capienza massima di Piazza Grande, il pubblico viene dirottato Fevi, che offre 2400 posti a sedere aggiuntivi. Venerdì sono 750 le persone che hanno visto il film in quella sala.