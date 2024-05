Locarno Film Festival: Kids Award a Claude Barras

(Keystone-ATS) Quest’anno ad aggiudicarsi il Locarno Kids Award la Mobiliare è il regista vallesano Claude Barras. Il premio gli verrà conferito il 13 agosto in Piazza Grande, cui seguirà la proiezione del suo ultimo film “Sauvages”, presentato al Festival di Cannes.

Barras, nato a Sierre (VS) nel 1973, è noto in particolare per i suoi film d’animazione in stop motion quali “La mia vita da Zucchina” (2016), che ha riscosso un grande successo “ottenendo due César e una nomination agli Oscar”, si legge in una nota odierna del Locarno Film Festival.

Nella sua nuova pellicola d’animazione “Sauvages” (2024), Barras, presenta una favola ecologica ambientata nel cuore della foresta tropicale del Borneo con protagonista un cucciolo di orango. Il regista vallesano ha presentato il suo film in anteprima mondiale sabato 18 maggio al Festival di Cannes nell’ambito delle “Séances spéciales”, che fanno parte della selezione ufficiale.

L’omaggio a Locarno, oltre alla proiezione in Piazza Grande il 13 agosto, prevede un incontro fra regista e pubblico il 14 agosto nell’ambito di una conversazione al Forum @Spazio Cinema.

“Poeta e visionario, Claude Barras è un autore e un cineasta unico nel panorama del cinema contemporaneo”, elogia il direttore artistico Giona A. Nazzaro, citato nella nota.

Barras è il primo elvetico ad aggiudicarsi il Locarno Kids Award la Mobiliare, istituito nel 2021, e che premia le personalità che permettono ai più piccoli di scoprire la settima arte. Nel 2021 è stato assegnato al giapponese Mamoru Hosoda, nel 2022 all’indiana Gitanjali Rao e lo scorso anno al francese Luc Jacquet.

La 77esima edizione del Locarno Film Festival si tiene dal 7 al 17 agosto.