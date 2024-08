Lo zoo di Zurigo pratica eutanasia a elefantessa Ceyla-Himali

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo zoo di Zurigo ha sottoposto a eutanasia l’elefantessa Ceyla-Himali, di 49 anni, sabato mattina. L’animale soffriva da tempo di problemi di salute.

Il pachiderma non era più in grado di alzarsi da solo, ha dichiarato oggi lo zoo della città sulla Limmat. Dopo un’ulteriore valutazione, è stato deciso di sottoporlo a eutanasia.

Con Ceyla-Himali, proveniente dallo Sri Lanka, la struttura ha perso la sua elefantessa più anziana. Era giunta in Svizzera nel 1976 all’età di un anno, dove nel frattempo ha dato alla luce sei cuccioli e ha aiutato a crescerne molti altri.

L’elefantessa aveva compiuto 49 anni il 1° luglio, un’età veneranda per un elefante asiatico. Negli ultimi anni, Ceyla-Himali ha sofferto sempre più di problemi legati all’età. In particolare, i suoi reni non funzionavano più in modo ottimale.

Dopo la sua morte, i suoi due figli Panang (35 anni) e Farha (19 anni) continueranno a vivere nel parco degli elefanti. Lo zoo spera che possano generare una prole con l’esemplare maschio Thai.