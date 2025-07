Lo speaker della Camera, pubblicare i documenti di Epstein

Lo speaker della Camera Mike Johnson, chiede al Dipartimento di giustizia di pubblicare tutti i documenti su Jeffrey Epstein e chiede alla ministra della giustizia Pam Bondi di spiegare le sue precedenti dichiarazioni sul caso dell'ex finanziare morto in carcere.

(Keystone-ATS) “Sono per la trasparenza. È un argomento delicato ma ritengo che tutte” le carte dovrebbero essere pubblicate in modo che sia la “gente a decidere”, ha detto il repubblicano, rompendo con la posizione di Donald Trump.

Il presidente vuole mettere a tacere il polverone che si è sollevato su Epstein e che ha spinto molti nel movimento MAGA (Make America Great Again) a chiedere le dimissioni di Bondi, che guida il dipartimento della giustizia USA.

Donald Trump sta affrontando la frattura più grave della sua carriera politica con la sua notoriamente fedele base di destra, a causa dei sospetti che la sua amministrazione stia nascondendo dettagli raccapriccianti sui crimini di Epstein per proteggere personaggi ricchi e potenti che, a loro dire, sono implicati.

Il Dipartimento di giustizia e l’FBI hanno dichiarato, in un promemoria reso pubblico all’inizio di questo mese, che non ci sono prove che il finanziere caduto in disgrazia tenesse una “lista clienti” o che stesse ricattando personaggi potenti. Hanno inoltre respinto l’affermazione secondo cui Epstein sarebbe stato assassinato in carcere, confermando la sua morte per suicidio, e hanno affermato che non avrebbero diffuso ulteriori informazioni sull’indagine.