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Lo scalo di Palm Beach cambia ufficialmente nome in Trump Airport

Keystone-SDA

L'aeroporto di Palm Beach diventa ufficialmente da oggi Donald J. Trump International Airport. I dipendenti dello scalo sono al lavoro in queste ore per installare le nuove scritte, anche sulle autostrade che portano all'aeroporto.

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(Keystone-ATS) Il cambio di nome è stato celebrato dai figli del presidente presenti allo scalo, i primi ad atterrarci. “Non c’è nessuno che ha fatto di più per la Florida e per il paese, nessuno che meriti di più questo onore”, ha detto Eric Trump dicendosi “orgoglioso” di vedere le iniziali “DJT” sulla carta di imbarco.

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