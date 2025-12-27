Lituania si ritira dalla convenzione sulle mine antiuomo

Ha effetto pratico a partire da oggi, a sei mesi dall'annuncio ufficiale, il ritiro della Lituania dalla convenzione di Ottawa sul divieto di produzione, lo stoccaggio e la vendita di mine antiuomo.

(Keystone-ATS) La decisione di denunciare la convenzione è arrivata in risposta alle accresciute minacce alla sicurezza nazionale conseguenti all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Secondo quanto annunciato dal viceministro della Difesa lituano, Karolis Aleksa, la Lituania intende investire alcune centinaia di migliaia di euro per l’acquisto di mine anticarro e antiuomo.