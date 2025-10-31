Lituania: chiuso aeroporto Vilnius per palloni aerostatici

Keystone-SDA

L'aeroporto di Vilnius ha dovuto chiudere nuovamente per circa tre ore ieri sera dopo che altri palloni aerostatici sono entrati nello spazio aereo della Lituania e hanno causato disagi ai passeggeri.

(Keystone-ATS) “Gli attacchi ibridi continuano”, ha dichiarato il presidente lituano, Gitanas Nauseda, aggiungendo che le autorità ”risponderanno con tutte le misure possibili”.

Secondo quanto riportato dall’emittente pubblica Lrt, Nauseda ha affermato che la risposta della Lituania avrebbe incluso “misure cinetiche” anche se, ha precisato, “distruggere i palloni non è semplice: richiede grande precisione”. Si tratta del quinto incidente del genere negli ultimi 10 giorni.