Lituania: “la Georgia non capisce cosa siano i valori europei”

Keystone-SDA

"È difficile spiegare all'attuale governo georgiano quanto le sue politiche differiscano da quelle europee. Ma sono sicuro che l'80% dei georgiani si riconosce nell'Ue e nei suoi valori". Lo ha affermato il ministro degli Esteri lituano, Kestutis Budrys.

(Keystone-ATS) Budrys ha replicato in un’intervista rilasciata a Radio Free Europe alle dichiarazioni rilasciate tre giorni fa dal primo ministro georgiano, Ilakli Kobakhidze, secondo cui il ministero degli Esteri di Vilnius sarebbe “una semplice sezione dello stato profondo, espressione di uno stato che ha perso la sua sovranità”.

Budrys ha ribadito che la Lituania ritiene che l’unico modo per uscire dalla crisi attuale in Georgia è l’indizione di nuove elezioni parlamentari.

Fin dalla fine dello scorso anno, la Lituania ha fortemente criticato il mancato rispetto dei diritti civili in Georgia adottando misure concrete come la dichiarazione di oltre centro personalità georgiane, tra cui lo stesso premier Kobachidze, persone non grate.