Litra: ferrovie, record viaggiatori in primo trimestre

Keystone-SDA

Le principali compagnie ferroviarie svizzere hanno registrato un record di passeggeri nel primo trimestre di quest'anno. Lo scenario è inverso per il traffico merci. Lo indica oggi il Servizio di informazione per il trasporto pubblico (LITRA).

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(Keystone-ATS) Nel dettaglio, nei primi tre mesi di questo 2026 il trasporto viaggiatori ha raggiunto 5,79 miliardi di passeggeri-chilometro (dato che esprime la somma delle distanze complessivamente percorse da tutti i viaggiatori trasportati, ndr). Rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, ciò corrisponde ad un aumento del 5,0%.

Rispetto al trimestre precedente (ottobre – dicembre 2025), il dato è invece in calo del 5,2%. Ciò è normale e riflette uno sviluppo stagionale: i primi mesi dell’anno generano generalmente una domanda più bassa rispetto alla fine dell’anno, quando il tempo libero, lo shopping e i viaggi dei pendolari sono particolarmente importanti, precisa la LITRA.

Da parte sua, il trasporto merci su rotaia resta in difficoltà anche all’inizio del 2026. Con 2,74 miliardi di tonnellate-chilometro, il volume è in calo del 4,0% su base annua e dello 0,4% rispetto all’ultimo trimestre del 2025.

Si tratta del peggior risultato per un primo trimestre dall’inizio delle rilevazioni nel 2014, segno che la ripresa tarda ad arrivare. Oltre al rallentamento economico europeo, pesano problemi strutturali, limiti di capacità e la complessa gestione del traffico lungo i principali corridoi logistici.

Per pubblicare la sua statistica, la LITRA si è basata, per il trasporto passeggeri, sui dati forniti dalle compagnie ferroviarie FFS, BLS, MGB (Matterhorn Gotthard Bahn), MOB (Montreux–Oberland bernese), RegionAlps (trasporto regionale in Vallese), Ferrovia retica, SBB GmbH (traffico regionale transfrontaliero a Basilea e Sciaffusa), SOB (Südostbahn), Thurbo (trasporto regionale nella Svizzera orientale), TILO, TPF (trasporto regionale a Friburgo), TransN (trasporto regionale a Neuchâtel) e Zentralbahn (Lucerna – Interlaken/Engelberg).

Per il traffico merci si sono considerate le aziende seguenti: BLS Cargo, DB Cargo, RailCare, FFS Cargo, FFS Cargo International, Sersa, TR Trans Rail, TX Logistik, WRS.