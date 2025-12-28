Lisa Mazzone: “Brélaz è stato una figura fondamentale dei Verdi”

Keystone-SDA

La presidente del Verdi svizzeri Lisa Mazzone rende omaggio a Daniel Brélaz, l'ex consigliere nazionale vodese e sindaco di Losanna morto la notte scorsa all'età di 75 anni.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Brélaz è stato una figura fondamentale nella storia dei Verdi e una figura chiave nella fondazione del partito”, scrive la 37enne in un messaggio sulla piattaforma Bluesky. “Scienziato convinto, interpretava il mondo attraverso la ragione. E sempre attraverso i numeri”.

“Oggi siamo tristi”, prosegue l’ex consigliera agli stati ginevrina. “E profondamente grati per il suo coraggio e il suo impegno”, conclude Mazzone.

Cordoglio è stato espresso anche dalla presidente cantonale dei Verdi vodesi, Rebecca Joly. “Daniel era un vero pilastro del nostro movimento”, ha detto a Keystone-ATS. “Si fidava di chi si impegnava, senza giudicare, il che era prezioso. Era socievole e la sua cordialità aiutava molto”.