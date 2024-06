Lionsgate distribuirà “Megalopolis” di Coppola in Nord America

(Keystone-ATS) “Megalopolis”, il kolossal autopagato di Francis Ford Coppola presentato in concorso a Cannes, ha finalmente trovato un distributore negli Usa.

Dopo mesi di congetture, il film uscirà nelle sale nordamericane a fine settembre grazie a un accordo con Lionsgate, lo studio canadese-americano con cui il regista ha collaborato per altri progetti tra cui Apocalypse Now – Final Cut.

Coppola aveva inizialmente fatto vedere privatamente “Megalopolis” – il suo primo film in 13 anni – a fine marzo a Los Angeles, ma la proiezione era stata accolta con scetticismo sul suo potenziale di cassetta. Al debutto a Cannes in maggio, il pubblico in sala aveva applaudito per 10 minuti, le recensioni però erano state contrastate. Eagle aveva poi annunciato la distribuzione nelle sale italiane.

Secondo l’Hollywood Reporter, il regista, che ha personalmente investito nel suo ultimo progetto 120 milioni di dollari, manterrà la proprietà del film in cui Adam Driver è un architetto ossessionato dalla creazione di una New York utopica, mentre non è chiaro se Lionsgate pagherà per il marketing.