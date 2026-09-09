Linci colonizzano Altopiano svizzero nonostante grandi pericoli

Keystone-SDA

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La lince sta conquistando l'Altopiano svizzero.

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(Keystone-ATS) Quello che per molto tempo è stato considerato un territorio troppo densamente popolato ed eccessivamente frammentato si sta rivelando, secondo un nuovo rapporto, un habitat sorprendentemente adatto a questi timidi grandi felini.

La Fondazione Kora attiva nell’ecologia dei carnivori e nella gestione della fauna selvatica ha analizzato, per i dati pubblicati oggi relativi agli anni dal 2020 al 2025, le rilevazioni dei trasmettitori GPS, delle fototrappole e delle analisi genetiche.

Nella parte meridionale dell’Altopiano, da Berna a Vaud passando per Friburgo, la colonizzazione prosegue. Diverse femmine hanno allevato con successo la prole in quella zona. Una pioniera è la lince femmina Mona: nel 2012 è stata documentata per la prima volta la sua riproduzione nell’Altopiano.

La preda principale delle linci nell’Altopiano è il capriolo, mentre nelle Alpi sono più spesso i camosci.

La principale minaccia per le linci nell’Altopiano è rappresentata dal traffico. Soprattutto i giovani felini, che lasciano il loro territorio alla ricerca di nuove aree, finiscono sulle strade e sulle linee ferroviarie. Negli ultimi anni numerosi esemplari sono stati uccisi da auto o treni.

Anche i disturbi causati dall’uomo possono avere effetti negativi. Ad esempio, in un caso i lavori di disboscamento effettuati durante il periodo di allevamento hanno portato alla perdita dei cuccioli, poiché la femmina è stata costretta ad abbandonare la tana.

In Svizzera esistono tre popolazioni di linci: quella del Giura, quella del nord-est e quella delle Alpi. Negli anni 2024/2025 il numero totale di linci è stato stimato in 364 esemplari.

Secondo il rapporto, l’Altopiano offre una grande opportunità per collegare tra loro le popolazioni di linci delle Alpi e del Giura, geneticamente impoverite e in gran parte isolate.

Un’analisi genetica condotta su 70 esemplari individuati nell’Altopiano ha confermato che in quella zona si incontrano animali provenienti da entrambe le regioni di origine.

Si sono già verificati accoppiamenti tra linci provenienti dalle Alpi e dal Giura. Lo scambio genetico procede tuttavia solo lentamente, a causa dell’elevata mortalità che fa sì che molti animali immigrati o i loro discendenti non sopravvivano abbastanza a lungo da riprodursi.