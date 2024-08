Limite spesa esercito: commissione propone non entrata in materia

(Keystone-ATS) La questione del limite di spesa per l’esercito continua a dividere i membri della Commissione della politica di sicurezza del Nazionale (CPS-N).

Nella votazione sul complesso, con 15 voti contro 8 e 1 astensione, ha quindi respinto il decreto federale, il che equivale a una non entrata in materia.

Nel suo messaggio sull’esercito 2024, il Consiglio federale ha proposto un limite di spesa di 25,8 miliardi di franchi per il periodo 2025-2028. In giugno, il Consiglio degli Stati ha sostenuto un aumento del tetto di 4 miliardi di franchi a 29,8 miliardi, contro la volontà del Governo e della sinistra.

Oggi “si è creata una situazione di parità in seno alla commissione concernente la questione del finanziamento degli investimenti”, si legge in una nota odierna dei servizi del Parlamento. Il Consiglio nazionale si pronuncerà sul messaggio sull’esercito 2024 nella sessione autunnale.

In giugno, la CPS-N aveva deciso in linea di principio di seguire il Consiglio degli Stati e di aumentare il quadro dei pagamenti da 25,8 a 29,8 miliardi di franchi. Tuttavia, non c’è ancora una proposta di maggioranza su come compensare questa spesa aggiuntiva. Con 12 voti favorevoli, 12 contrari e un’astensione e con il voto decisivo della sua presidente Priska Seiler Graf (PS/ZH), la commissione ha infine deciso di non prevedere alcuna compensazione, ma di creare un fondo militare temporaneo di 10 miliardi di franchi.

Il Consiglio degli Stati, invece, vorrebbe risparmiare la metà dei 4 miliardi di franchi nella cooperazione internazionale. Il resto dovrebbe essere compensato nel Dipartimento della difesa (15%) e in altre parti dell’Amministrazione federale (35%). Tuttavia, questa proposta è stata respinta di stretta misura dalla Commissione della politica di sicurezza del Nazionale.

Tuttavia, la CPS-N chiederà al plenum di discutere i due concetti – fondi o proposte di risparmio – qualora la Camera del popolo deciderà di entrare nel merito, hanno precisato ancora i servizi parlamentari.