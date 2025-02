Liechtenstein: per la prima volta una donna a capo del governo

Keystone-SDA

Per la prima volta nella storia del Principato del Liechtenstein, una donna - Brigitte Haas - diventa capo del governo. Il suo partito, l'Unione patriottica (Vaterländische Union, VU), ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni legislative odierne.

(Keystone-ATS) Il partito più forte è infatti tradizionalmente autorizzato a nominare il capo e altri due membri dell’esecutivo.

Oggi il popolo è stato chiamato ad eleggere solo il parlamento (Landtag), composto da 25 membri, per un periodo legislativo di quattro anni. L’attenzione era tuttavia rivolta ai due candidati a capo del governo dei due principali partiti, il Partito progressista dei cittadini (Fortschrittliche Bürgerpartei, FBP), formazione nazional-conservatrice, e la VU, di orientamento cristiano-democratico.

La prima ha perso l’8,4% dei voti, scendendo al 27,5%, mentre la seconda è cresciuta del 2,4% portandosi al 38,3%. Quattro anni fa avevano infatti ottenuto entrambi il 35,9% dei suffragi.

Quanto ai due partiti più piccoli rappresentati in parlamento, i Democratici per il Liechtenstein (Demokraten pro Liechtenstein, DpL) hanno guadagnato ha guadagnato ben il 12,2% salendo al 23,3%. La Lista libera (Freie Liste, FL), di orientamento ambientalista e socialdemocratico, è invece calata del 2,0% al 10,9%.

In termini di mandati, la VU resta invariata a 10 seggi, seguita dal FBP con 7 (-3), dai DpL con 6 (+4) e la FL con 2 (-1).

Haas, classe 1964, giurista politicamente poco conosciuta, appariva già in vantaggio durante la combattuta campagna elettorale. Ciò soprattutto perché il suo sfidante del FBP, l’ex ministro degli esteri 68enne Ernst Walch, è stato accusato di aver fatto affari controversi nel settore fiduciario.

L’elezione definitiva di Haas sarà sancita dal nuovo parlamento nella sua prima sessione in agenda il 20 marzo. Succede a Daniel Risch della VU, che ha ricoperto il ruolo di vice prima del suo mandato quadriennale a capo del governo.

A parte due interruzioni di quattro anni ciascuna con un sistema di governo e opposizione, il Liechtenstein è stato guidato per decenni da una coalizione tra il FBP e la VU. Gli inizi di questa cooperazione risalgono al 1938.

I due partiti non si differenziano quasi per il loro orientamento. Nonostante il duello storico, entrambi sono quasi congruenti nei loro programmi elettorali nel centro politico, come ha recentemente dimostrato il politologo del Liechtenstein Wilfried Marxer.