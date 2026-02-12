Lidl: aumento massa salariale 1,5%, “è il più alto del settore”

Keystone-SDA

Aumenti di stipendio presso Lidl: la catena di supermercati ha concordato con il sindacato Syna e con la Società degli impiegati del commercio Svizzera (SIC) un incremento della massa salariale dell'1,5%.

2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta della più elevata progressione delle retribuzioni nel settore del commercio al dettaglio elvetico, sottolineano le parti coinvolte in un comunicato odierno.

Concretamente, i collaboratori riceveranno almeno 50 franchi in più al mese per una settimana lavorativa di 41 ore. Della stessa ampiezza è anche il ritocco dei salari minimi, che salgono a 4650 franchi per il personale non qualificato, a 4700 per chi ha formazione ed esperienza di due anni e a 4750 franchi per chi è attivo da tre anni. Nelle filiali e nei centri di distribuzione merci gli stipendi saranno aumentati in modo generalizzato, mentre a livello dirigenziale gli adeguamenti saranno effettuati individualmente.

“Siamo lieti che Lidl Svizzera sia nuovamente all’avanguardia nel ramo con il più alto incremento salariale”, commenta Cornelia Bickert, dirigente settoriale di Syna, citata in un comunicato. Si tratta di un “meritato riconoscimento per le prestazioni dei dipendenti e garantisce il loro potere d’acquisto in un contesto economico difficile”.

“Investiamo consapevolmente nei nostri collaboratori per offrire loro sicurezza”, le fa eco Stefan Andexer, responsabile del personale presso l’azienda. “È nostra responsabilità garantire posti di lavoro attraenti e ben retribuiti che assicurino ai nostri collaboratori una previdenza pensionistica sostenibile”.

Su quest’ultimo punto Lidl Svizzera dice di essere l’unico rivenditore al dettaglio a rinunciare completamente alla deduzione di coordinamento nella cassa pensioni: nei modelli tradizionali delle casse pensioni questa deduzione riduce il salario assicurato, con un impatto sproporzionato sui lavoratori con orari ridotti. In questo modo i dipendenti a tempo parziale beneficiano degli stessi vantaggi dei loro colleghi a tempo pieno, conclude la società.