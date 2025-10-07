Lidl: “abbiamo abbassato i prezzi, piatto di pasta a 1 franco”

Keystone-SDA

Il costo di un piatto di pasta preparato a casa propria scende a 1 franco: lo sostiene Lidl, che da oggi ha abbassato i prezzi degli ingredienti principali della pietanza, portandoli a quelli che definisce minimi storici.

2 minuti

(Keystone-ATS) Concretamente la catena di supermercati offre ora vari tipi di pasta (1 kg di spaghetti, penne rigate, fusilli e pipette) a 1,19 franchi, con un ribasso del 14% rispetto al listino precedente. Il calo è del 24% (a 0,49 franchi) per 400 grammi di polpa di pomodoro e raggiunge il 31% (a 0,65 franchi) per 500 grammi di passata di pomodoro. Per completare il piatto serve il formaggio grattugiato, venduto a 1,49 franchi per 100 grammi (-16%).

“Con queste riduzioni di prezzo, le consumatrici e i consumatori possono preparare un piatto di pasta con prodotti di qualità spendendo appena un franco”, scrive il dettagliante in un comunicato. Il prezzo è stato calcolato sulla base di un pasto principale con 120 g di pasta, 150 g di polpa di pomodoro e 5 g di formaggio grattugiato.

“La pasta fa parte del menù di quasi tutte le famiglie svizzere: è qui che entriamo in gioco noi, riducendo in maniera permanente i prezzi dei prodotti preferiti della nostra clientela”, afferma il Ceo di Lidl Svizzera Nicholas Pennanen, citato nella nota. “Soprattutto in un periodo caratterizzato dall’aumento del costo della vita, riteniamo che il nostro compito principale consista nell’offrire un aiuto concreto alle famiglie”.

La campagna prezzi avviata da Lidl è in corso da circa due mesi e riguarda sempre più gruppi merceologici. Ha interessato – per esempio – le banane, i cetrioli, le baguette, i croissant, il latte macchiato, gli energy drink, il miele, il cioccolato, la mozzarella, le patatine fritte, i nugget di pollo e i bastoncini di pesce.