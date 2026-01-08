Licenziamenti in vista presso Sunrise, previsti fino a 190 tagli

Sunrise si appresta a ridurre il proprio organico. La società di telecomunicazioni, in una nota odierna, ha comunicato di voler sopprimere fino a 190 posti di lavoro, molti dei quali a livello dirigenziale.

(Keystone-ATS) Per i licenziamenti, reputati “inevitabili”, è previsto un piano sociale, ha precisato in serata il secondo operatore del settore in Svizzera, sottolineando che è stata avviata una procedura di consultazione con i rappresentanti del personale e il sindacato Syndicom. Il numero definitivo dei tagli verrà comunicato in un secondo momento, una volta conclusa la consultazione, verosimilmente tra febbraio e marzo.

Ad anticipare la notizia, già questa mattina, è stato il portale online Inside Paradeplatz, citando fonti interne. La riduzione del personale – scrive Sunrise nel comunicato – è volta a “semplificare e snellire la struttura aziendale”. I tagli porteranno a “processi decisionali più rapidi grazie a maggiori margini di direzione e a un numero ridotto dei livelli gerarchici”. Inoltre, la società di telecomunicazione mira ad aumentare la propria efficienza, anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie.

Stando a Inside Paradeplatz, a livello dirigenziale lascerà il gruppo il Chief Consumer Officer Christoph Richartz. Indiscrezione poi confermata all’agenzia finanziaria AWP da un portavoce di Sunrise, il quale però ha sottolineato che la partenza di Richartz non è da ricondurre all’ondata di licenziamenti annunciata in serata.

I collaboratori impiegati nei punti vendita e il personale del servizio clienti a contatto diretto con la clientela saranno in gran parte risparmiati dai licenziamenti, promette Sunrise. Inoltre non sono previsti tagli agli apprendisti, viene indicato.

Interpellata dall’AWP, Sunrise non ha fornito alcuna indicazione sull’entità dei risparmi attesi a seguito di questa ristrutturazione.

Per il personale interessato verrà applicato l’attuale piano sociale, che prevede, oltre a un sostegno finanziario, anche un accompagnamento nella ricerca di un nuovo impiego, sostiene Sunrise.

I dipendenti che hanno compiuto 58 anni riceveranno un contratto di lavoro a tempo determinato fino al raggiungimento del 62esimo anno di età, dopodiché, l’azienda verserà contributi in vista di un pensionamento anticipato.

Per Sunrise non si tratta della prima ondata di licenziamenti. Già nella primavera del 2024 il gruppo aveva effettuato 166 tagli al personale.

Nel quadro della procedura di consultazione, Syndicom ha chiesto a Sunrise di rinunciare ai licenziamenti. In una presa di posizione, il sindacato ha invitato l’operatore a cercare delle alternative: “I nuovi piani di riduzione del personale sono inaccettabili. Negli ultimi anni il personale ha dato molto e merita un posto di lavoro saldo, non ulteriori tagli”.