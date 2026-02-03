Libia: morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del rais, media

Keystone-SDA

Vari media libici annunciano la morte di Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli di Muammar Gheddafi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Saif al-Islam Gheddafi sarebbe stato ucciso in seguito a duri scontri armati iniziati nel primo pomeriggio di oggi nell’area di Zintan, città del nordovest della Libia, ha riportato l’emittente televisiva panaraba al Arabiya citando una fonte vicina alla famiglia Gheddafi. La televisione precisa che Saif al-Islam sarebbe rimasto ferito gravemente mentre si trovava nel giardino della sua abitazione in occasione di un attentato commesso da quattro persone fuggite rapidamente.

Secondo la stessa fonte, gli scontri armati tra milizie locali e milizie fedeli all’ex regime di Gheddafi sono poi proseguiti per diverse ore nel pomeriggio, nella zona desertica di al-Hamada e nei pressi di Zintan.

Saif al-Islam era considerato una delle figure politiche più influenti in Libia dopo il 2011 ma anche tra le più divisive del paese. Considerato il possibile successore del padre, era ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità.