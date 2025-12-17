Libertà d’espressione diminuita come non si vedeva da decenni

Keystone-SDA

La libertà di espressione a livello mondiale ha subito un calo del 10%, "un livello che non si vedeva da decenni". Lo rileva il rapporto Unesco 2022-2025 che evidenzia anche un aumento dell'autocensura tra i giornalisti, con un incremento del 63% negli ultimi 10 anni.

(Keystone-ATS) “La libertà di espressione e di informazione non è un’opzione: è la condizione stessa per una pace duratura. Di fronte al declino storico, dobbiamo agire insieme per proteggere e difendere il diritto di tutti a pensare, scrivere e informare” ha dichiarato, commentando i risultati del rapporto, il nuovo direttore dell’Unesco Khaled El-Enany, che ha preso il posto di Audrey Azoulay.

Il rapporto informa che tra il 2022 e il 2025 sono stati 186 i giornalisti uccisi mentre coprivano guerre e zone di conflitto, con un aumento del 67% rispetto al periodo precedente (2018-2021). Solo nel 2025 sono stati 93 i giornalisti uccisi, 60 dei quali in zone di conflitto. E nonostante gli impegni internazionali per porre fine all’impunità per gli omicidi di giornalisti, la maggior parte dei responsabili di questi crimini rimane impunita.

Inoltre il rapporto rileva che i giornalisti sono sempre più vittime di minacce che li costringono a fuggire dalle loro case: dal 2018, più di 900 giornalisti in America Latina e nei Caraibi sono stati costretti all’esilio. In particolare sono ora a rischio crescente i giornalisti ambientali. Sono anche in aumento le molestie online contro le donne giornaliste.

Infine il rapporto sulle tendenze mondiali nella libertà di espressione, che viene pubblicato ogni quattro anni dall’Unesco, registra due aspetti positivi. Tra il 2020 e il 2025, 1,5 miliardi di persone hanno ottenuto accesso alle reti sociali e alle piattaforme di messaggistica, ampliando le opportunità di partecipazione civica in tutto il mondo.

Inoltre il giornalismo investigativo ha guadagnato slancio in questo periodo, portando a un aumento del numero di grandi indagini transfrontaliere.