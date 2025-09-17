La televisione svizzera per l’Italia

Liberato in Germania principale sospettato del caso Maddie

Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso.

(Keystone-ATS) Il procuratore tedesco Christian Wolters, che non è stato in grado di impedire il rilascio a causa dell’insufficienza di prove in questa fase per garantire un’incriminazione, aveva espresso preoccupazione in una recente intervista all’Afp per il rilascio di un individuo “fondamentalmente pericoloso”.

Christian Brückner ha finito di scontare una pena di sette anni e mezzo perché nel 2005 violentò una turista statunitense in Portogallo. Uscito dal carcere, si è infilato nell’auto del suo avvocato, come riporta il quotidiano tedesco Bild.

Dal 2020 la polizia e la procura di Braunschweig ritengono che possa essere direttamente coinvolto nella scomparsa di Maddie, per questo negli ultimi mesi erano state disposte anche nuove indagini a Praia da Luz in Portogallo. Al momento, però, mancano elementi concreti per sostenere un’accusa.

Brueckner è ora un uomo libero ma gli inquirenti sono riusciti a sequestrare il suo passaporto, obbligandolo a non lasciare la Germania. Secondo la Bild l’uomo dovrà portare anche un braccialetto elettronico.

