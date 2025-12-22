Libano: tre morti in un attacco israeliano contro un veicolo
I media statali libanesi affermano che tre persone sono morte in un raid israeliano contro un veicolo vicino a Sidone. Le forze armate israeliane sostengono di aver preso di mira nella zona presunti esponenti di Hezbollah.
(Keystone-ATS) L’agenzia di stampa statale National News Agency afferma che un drone israeliano ha attaccato un veicolo lungo una strada a circa 10 chilometri dalla città costiera di Sidone, in Libano meridionale, e “ha ucciso tre persone che si trovavano all’interno”. In un comunicato, l’esercito israeliano sostiene di aver “colpito” quelli che definisce “terroristi di Hezbollah nella zona di Sidone”.