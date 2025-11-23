Libano: raid Idf su Beirut, “nel mirino membro chiave Hezbollah”
L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto di aver condotto "un attacco mirato prendendo di mira un terrorista chiave di Hezbollah a Beirut". I media libanesi parlando di un raid sulla periferia sud della capitale libanese.
(Keystone-ATS) Nel mirino del raid israeliano su Beirut, c’era il numero due e capo di stato maggiore ad interim di Hezbollah, Ali Tabatabai. Lo riportano i media israeliani. Non è ancora chiara la sorte dell’uomo.
L’attacco è avvenuto nel sobborgo di Dahiyeh, roccaforte della milizia filo-Iran. Secondo i media israeliani, si tratta del primo raid su Beirut da 5 mesi.