Libano: l’ONU decide la fine di UNIFIL, ritiro entro il 2027

Dopo quasi mezzo secolo, la missione militare dell'ONU nel sud del Libano (UNIFIL) cesserà di esistere e si ritirerà dalla regione nel 2027, 49 anni dopo la sua nascita nel lontano 1978 all'ombra dell'allora occupazione militare israeliana del Libano.

(Keystone-ATS) La decisione è stata presa dal Consiglio di sicurezza dell’Onu che ha sì approvato il rinnovo della missione ma soltanto fino alla fine del 2026, quando inizierà un “ritiro ordinato e sicuro” della durata di un anno.

Dopo diverse settimane di negoziati tra Stati Uniti, che assieme a Israele chiedono da tempo lo smantellamento dell’UNIFIL, e la Francia, che con altri paesi europei insisteva nel mantenere i caschi blu nel sud del Libano, i Quindici hanno adottato all’unanimità la bozza di risoluzione elaborata da Parigi dopo il compromesso con Washington: ancora un anno e mezzo di attività e poi la missione chiude.

L’obiettivo dichiarato di questa formula, concretizzatasi solo dopo il recente e clamoroso cambio di equilibri regionali a favore di Israele e a sfavore dell’Iran e del suo alleato libanese Hezbollah, è “di rendere il governo libanese l’unico garante della sicurezza nel Libano meridionale”.

Israele ha ovviamente accolto positivamente la notizia del voto al Palazzo di Vetro: “per una volta, abbiamo delle buone notizie dall’Onu”, ha dichiarato Danny Danon, rappresentante di Israele alle Nazioni Unite. Dal canto suo il premier libanese Nawaf Salam, espressione di un governo da più parti giudicato come vicino agli Stati Uniti e ai paesi occidentali, ha guardato il bicchiere mezzo pieno, esprimendo soddisfazione per il rinnovo del mandato fino alla fine del 2026.

Schierata dal 1978 e oggi composta da più di 10’000 caschi blu provenienti da più di 50 paesi diversi, l’UNIFIL dal 2000 monitora il rispetto della linea di demarcazione tra i due paesi, che segna il limite entro il quale le truppe israeliane si ritirarono dal Libano dopo 22 anni di occupazione.

Dopo l’ultima guerra con Hezbollah, solo in parte interrotta dal cessate il fuoco di novembre scorso, Israele è tornata a occupare militarmente alcune porzioni di territorio nell’estremo sud del Libano.