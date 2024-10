Libano, almeno 21 le vittime dei raid aerei israeliani

Keystone-SDA

Sono salite a 21 le vittime degli attacchi israeliani di oggi sul sud del Libano, secondo l'ultimo bilancio ufficiale.

1 minuto

(Keystone-ATS) In precedenza, il ministero della Sanità libanese in un comunicato stampa aveva sostenuto che tre soccorritori di un’associazione affiliata al partito sciita Amal, uno dei principali alleati degli Hezbollah libanesi, erano stati uccisi in un “raid israeliano”.

“Il raid del nemico israeliano contro un centro dell’Associazione al-Rissala nella località di Ain Baal ha ucciso tre soccorritori”, precisava il comunicato del ministero.