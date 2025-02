Leukerbad (VS): grosso incendio in un hotel, 17 persone sfollate

Keystone-SDA

Grosso incendio questa mattina presto in un hotel di Leukerbad (VS): diciassette persone hanno dovuto essere sfollate, nove sono state ricoverate in ospedale per inalazione di fumo, mentre una ha subito una lieve ferita a una gamba.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale vallesana, precisando che l’incendio è scoppiato intorno alle 03.00 del mattino. I pompieri e i soccorritori sono stati rapidamente inviati sul posto e poco dopo le 05.00 il rogo era sotto controllo.

Secondo la polizia, i danni all’hotel sono ingenti. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per determinare le circostanze esatte dell’incendio. Per il momento non è stata esclusa alcuna pista.